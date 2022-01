¡Los escándalos de los famosos del 2021!

10 Rocío Marengo y Eduardo Fort

El paso de Rocío Marengo por la pista de "ShowMatch: La Academia" dio mucho de qué hablar. Luego de recibir el puntaje del jurado estalló de furia contra su novio, Eduardo Fort, y sorprendió a todos con su firme reclamo.

"Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”, disparó sobre el hermano de Ricardo Fort.

"Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir", expresó entre lágrimas.