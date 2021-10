Los 30 de Lali Espósito: 5 datos curiosos de la cantante en el día de su cumpleaños

3 El origen de su nombre artístico

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más reconocidas alrededor del mundo y tiene millones de fanáticos que siguen sus pasos en el mundo de la música.

Sin embargo, pocos saben por qué la llaman Lali en vez de Mariana, su nombre de pila origial.

En diálogo con Gente, la artista explicó de dónde salió su apodo: "Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía 'Mari', y me llamaba 'Lali', así me quedó. Le debería dar guita por los derechos".