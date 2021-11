Lollapalooza Argentina: todas las ediciones hechas en el país y los irrisorios precios de las entradas en los primeros festivales

4 Lollapalooza Argentina 2017

Ya para el 2017 los fanáticos del Lollapalooza no eran ningunos primerizos. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril de ese año hubo cinco escenarios en el Hipódromo de San Isidro y gran diversidad musical.

Metallica, The Strokes, The Weeknd, The XX, The Chainsmokers, Flume, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Rancid, Duran Duran y The 1975 fueron los artistas que encabezaron el festival. Mientras que 17 grupos que se presentaron por primera vez en el país.

Bestia Bebé, Lisandro Aristimuño, León Gieco, Turf, Poncho, Criolo, Palo Pandolfo, Nicola Cruz, Campo, Griz, Alok, La Yegros, Sara Hebe, El plan de la mariposa, Deny, Huevo, Bándalos Chinos, DJ Paul, Malevo, Fianru, Un planeta, Usted señalémelo, La máquina camaleón y Joystick fueron los artistas latinoamericanos.

Las entradas de preventa, mejor conocidas como "Early Bird", se agotaron en el primer día y se vendieron ¡50 mil tickets! Tuvieron un valor inicial de $990.