La entrevista de la China Suárez tras el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: las 10 frases más explosivas

9 SOLTERÍA

Si bien se rumoreó que está comenzando un romance con el empresario español Armando Mena Navareño, la China Suárez destacó que no tiene ganas de salir con otra persona.

“Ahora no quiero saber más nada con nadie, estoy como en un momento... Me autoanalizo, hago autocrítica y te queda como un trauma. No estoy sola, tengo tres hijos. Mi familia son ellos", manifestó sobre Rufina, Magnolia y Amancio.

"Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite. No necesito que me cambien la lamparita, ni que me prendan el fuego para el asado porque lo hago todo yo. El que esté al lado mío es para acompañarme y pasarla a la par”, sumó contundente.