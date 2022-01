Juan Martín Del Potro: todos sus amores

7 ¿Julieta Puente?

¿Julieta Puente tuvo algo con Del Potro?

Algunas versiones indicaban que el tandilense tuvo una fugaz relación la participante de "ShowMatch: La Academia", pero cuando no estaba bajo el ojo público. El año pasado, Puente lo negó rotundamente, pero las dudas siguen quedando.

"Se me adjudicó un romance con Juan Martín del Potro pero nada que ver. Él encaró por ese lado, pero yo me avivé. Dije ‘no es por ahí’ y siguió de largo. No me gustan los chicos que se encaran a todas, yo prefiero algo más perfil bajo. No me gustan los mujeriegos porque siento que después termino sufriendo y no me la banco. Prefiero alguien que está, como mi novio, conmigo... Que me banque y me acompañe", expresó en diálogo con Ulises Jaitt para El show del espectáculo.