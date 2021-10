Día de la Madre: ¿Cómo celebraron las famosas de la farándula argentina?

6 Maru Botana

Maru Botana emocionó a todos sus seguidores con un extenso texto en el que reflexionó sobre los más lindos momentos que vivió desde que se convirtió en mamá.

“Hoy es el día de la madre, y aunque no sea la mejor madre del mundo, les cuento que desde que soy muy chiquitita deseaba ser mamá. Tenía una biblioteca llena de muñecos en un mini cuarto y ellos eran todos mis hijos”, comenzó.

"Cuando nació Agus, no me separaba un segundo. Después vino Luchita, mi loquita linda, y de repente apareció Mati cuando choqué tan chiquitito. Después llegó Sofi, otra mujercita buen personaje y ahí Bernie me dijo basta. Pero sin que se diera cuenta Santi llegó con parto en avalancha. Después sorpresivamente vino Facu, mi chiquito hermoso que nos dejó tan temprano ”, expresó sobre sus siete hijos.

“Sentí que tenía que volver a ser mama, no fue fácil pero la llegada de Juani fue una alegría inmensa, fue volver a sentir mucha vida. Nunca perdí e deseo de ser mamá. Hubiera tenido 20 hijos”, reconoció sobre su numerosa familia.

“Adoro ser mama y soy una agradecida a la vida, que aunque no la tuve fácil me dio unos hijos divinos. Todas las mamás, reales, del corazón, que se dejen mimar y abrazar mucho”, cerró muy emocionada en redes.