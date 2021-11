"Almorzando con Mirtha Legrand": los mejores escándalos de la historia del programa

5 Cuando Damián de Santo trató de "necia" a Mirtha Legrand

En 2009, el actor dio su punto de vista acerca de cómo elaborar el duelo de los seres queridos. "A los padres hay que matarlos en vida para disfrutarlos. Se los digo ahora pero se los he dicho en vida, por suerte. Las muertes se capitalizan. A mí, mi mamá se me murió por una enfermedad. Yo di vida luego de eso y me enseñó a no repetir cosas con mis hijos. Ella tuvo imposibilidades como madre", había expresado el actor en ese momento.

La "Chiqui" no se quedó callada y le contestó que su teoría no le gustaba, a lo que el conductor le respondió: "Tal vez tu necedad no te permite escucharme".